Siviglia, mercoledì la possibile chiusura per Vargas

Il punto sulla trattativa tra il club spagnolo e l’Augsburg

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, il Siviglia può chiudere per l’arrivo di Rubén Vargas.

La chiusura della trattativa potrebbe arrivare domani, mercoledì 8 gennaio.

I due club avranno un nuovo confronto nella prima mattinata per definire il trasferimento del classe ’98.

Se si dovesse trovare l’accordo, il giocatore sarebbe già pronto a viaggiare in direzione Spagna.

Chi è Rubén Vargas

Il Siviglia ha individuato in Rubén Vargas il profilo adatto per rinforzare l’attacco in questo mercato di gennaio. Il calciatore dell’Augsburg, squadra in cui gioca dall’estate 2019, è un esterno d’attacco di piede destro, ma in grado di occupare entrambe le fasce.

Il 26enne è da più di quattro anni anche nella nazionale svizzera, con cui ha giocato 50 partite con 8 gol. In questa stagione ha giocato solo 10 partite in Germania tra campionato e coppa, segnando un gol. In Italia piaceva alla Fiorentina. In caso di raggiungimento dell’accordo, il suo futuro sarà invece in Spagna.