Il Venezia pensa a Bonfanti del Pisa: Candela farà il percorso inverso

Il Venezia si muove sul mercato e cerca rinforzi soprattutto in attacco, per provare a continuare a lottare per l’obiettivo salvezza. Intanto è ufficiale l’arrivo di Condé dallo Zurigo a centrocampo.

L’ultimo nome a cui si pensa è quello di Nicholas Bonfanti del Pisa. Il centravanti classe 2002 ha segnato 5 gol in questa prima parte di stagione e sta lottando per la promozione in Serie A con la squadra di Inzaghi.

A fare il percorso inverso sarà Antonio Candela. Il 24enne terzino destro lascerà il Venezia per approdare proprio al Pisa: operazione arrivata alla chiusura.

Ancora solo un’idea Bonfanti che, in ogni caso, sarà un’operazione slegata da quella di Candela.