In arrivo al Pisa Henrik Meister, attaccante danese classe 2003 di proprietà del Rennes

Continui contatti tra il Pisa e il Rennes per Henrik Meister. Passi in avanti del club toscano per sistemare gli ultimi dettagli e regalare questo grande colpo a Filippo Inzaghi.

Meister è un centravanti danese classe 2003 arrivato al club francese la scorsa estate per 9 milioni di euro.