Venezia, su Andersen c’è lo Sparta Praga

Il centrocampista danese potrebbe arrivare nel campionato ceco.

Novità sul calciomercato anche in casa Venezia. Su Magnus Kofod Andersen c’è lo Sparta Praga.

Il centrocampista danese potrebbe quindi tornare a giocare fuori dall’Italia dopo le esperienze con la maglia del Nordsjaelland dove ha iniziato la sua carriera.

Con i danesi ha totalizzato 171 presenze al netto di 7 gol e 11 assist.

In questa stagione, invece, con il Venezia, il classe ’99 ha messo a segno solo una rete e un assist in 14 presenze in Serie A.

