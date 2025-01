Juventus e Chelsea stanno definendo i documenti per poter chiudere l’operazione che porterà Renato Veiga in bianconero

Juventus, attesa per Renato Veiga

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, la Juventus è vicina a mettere a segno un nuovo colpo. Renato Veiga è ormai in fase di definizione. Il classe 2003 arriverà in prestito dal Chelsea e si stanno definendo gli ultimi documenti prima di sancire la chiusura dell’operazione. Una volta finita la parte burocratica, il difensore volerà alla volta dell’Italia.

Renato Veiga arriverà in bianconero per offrire maggiore soluzioni a Thiago Motta e vestirà la maglia della Juventus fino al termine della stagione. Possibile che l’arrivo in Italia sia nella giornata di sabato 25 gennaio. Cristiano Giuntoli, inoltre, ha messo nel mirino anche un altro colpo in difesa. Sul taccuino bianconero rimangono i nomi di Jean-Clair Todibo, attualmente al West Ham ma di proprietà del Nizza, e Lloyd Kelly, del Newcastle United.