Torino e Como su Damion Downs del Colonia

L’attaccante del Colonia Damion Downs è finito nel mirino di Torino e Como: le ultime sulla trattativa

Il Torino e il Como hanno messo l’attaccante del Colonia. Attaccante tedesco naturalizzato statunitense – nell’orbita degli USA Under 23 – ha già segnato 7 reti e fornito 3 assist in 17 partite nella seconda serie tedesca.

Entrambi i club ci stanno provando sia per il mercato di gennaio che per quello di giugno.

Il Colonia, infatti, sta lottando per la promozione in Bundesliga e occupa il primo posto in classifica (attualmente a 31 punti con Amburgo e Magdeburgo) e non sarebbe propenso a lasciarlo partire in questi ultimi giorni del mercato invernale.

IN AGGIORNAMENTO