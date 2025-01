Milan, lo Stoccarda su Pavlović: la situazione

Strahinja Pavlović potrebbe lasciare il Milan dopo sei mesi dall’arrivo: lo Stoccarda punta il difensore serbo

Lo Stoccarda fa sul serio per Strahinja Pavlović. Il difensore serbo, non centrale nei piani del nuovo allenatore Sergio Conceiçao, potrebbe quindi lasciare il club rossonero sei mesi dopo il suo arrivo.

Il club tedesco valuta un prestito con obbligo di riscatto. Lo Stoccarda, adesso, aspetta che il Milan apra alla cessione.

Il club rossonero potrebbe cederlo a una cifra inferiore rispetto a quella spesa in estate per prelevarlo dal Salisburgo. La valutazione che ne fa dell’ex difensore del Salisburgo si aggira sui 15-16 milioni di euro.

In entrata, invece, il nome è sempre quello di Santiago Gimenez del Feyenoord per l’attacco (Clicca qui per le ultime sulla trattativa).

In questa stagione, il difensore serbo ha giocato 10 partite in Serie A, segnando anche una rete contro la Lazio all’Olimpico. Poi il ventitreenne ha collezionato anche 4 presenze in UEFA Champions League e una in Coppa Italia.