Brentford, ufficiale l’arrivo di Kayode

Michael Kayode è un nuovo giocatore del Brentford.

E’ ufficiale il suo passaggio in Inghilterra alle Bees dalla Fiorentina.

Nella foto, insieme a Kayode, c’è il suo agente Giuseppe Pesce che ha curato operazione insieme a Claudio Vigorelli.

L’ex terzino della Fiorentina si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Di seguito il comunicato del Brentford.

Kayode alle Bees: il comunicato del Brentford

La società inglese ha reso nota l’ufficialità tramite un comunicato pubblicato sui propri canali: “Il Brentford completa l’acquisto in prestito del terzino destro Michael Kayode dalla Fiorentina, squadra di Serie A, previa autorizzazione della nazionale; l’accordo prevede un’opzione per rendere definitivo il trasferimento in estate; Il direttore sportivo Phil Giles: “Michael è un giocatore che pensiamo si adatterà molto bene al Brentford e alla natura fisica della Premier League”.