Serie B, spostate le gare da sabato 26 aprile a domenica 27

Il comunicato della Serie B sullo spostamento delle partite originariamente in programma sabato 26 aprile.

Sabato 26 aprile è lutto nazionale per via dei funerale di Papa Francesco che prenderanno il via alle ore 10.

Si ferma quindi anche la Serie B con Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia originariamente in programma quel giorno.

La Lega B ha comunicato il nuovo programma, con le due gare che verranno disputate domenica alle 15:00:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha recepito le indicazioni contenute nel DPCM del 22 aprile u.s. inerente la sospensione di ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025; visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio delle gare Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia, valide per la 35ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, programmate per sabato 26 aprile 2025, a domenica 27 aprile 2025, alle ore 15.00.