Le possibili scelte di Sérgio Conceição in vista del derby di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter

Dopo l’1-1 dell’andata, a San Siro è ancora tempo di Inter e Milan.

Si tratterà del quinto derby in questa stagione: Inter e Milan, infatti, oltre al campionato si sono affrontati nella finale di Supercoppa Italiana e nella gara d’andata di Coppa Italia. Ora, si aspetta il ritorno.

Come dichiarato da Conceição in conferenza stampa, l’obiettivo dei rossoneri è quello di arrivare in fondo alla competizione: in caso di vittoria si tratterebbe del secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana.

Di seguito, le possibili scelte dell’allenatore portoghese in vista del derby.

Milan, la probabile formazione contro l’Inter

In occasione del big match di San Siro, tra i pali ci sarà Maignan. Difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo spazio a Fofana e Reijnders: sugli esterni ci saranno Jimenez e Theo Hernandez. Dietro l’unica punta Abraham (in vantaggio su Jovic) troviamo Pulisic e Leao.

MILAN (3-4-2-1, probabile formazione): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

Dove vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Milan – valida per il match di ritorno di Coppa Italia in programma alle ore 21 – verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it