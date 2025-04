Lutto nazionale, rinviate tutte le partite del sabato

Il Consiglio dei ministri ha stabilito il rinvio di tutte le partite della giornata di sabato: le ultime

I 5 giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco sconvolgono anche il mondo del calcio, che si fermerà nella giornata di sabato 26 aprile, giorno dei funerali del Pontefice.

A confermarlo è stato il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei Ministri.

“Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”.

Rinviate quindi, come era probabile, tutte le partite di Serie A, B e C inizialmente in programma.