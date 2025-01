Milan-Giménez, c’è l’accordo con il giocatore: la situazione

I rossoneri hanno l’accordo con il centravanti messicano.

Il Milan continua a lavorare per regalare a Sérgio Conceição un attaccante in vista della seconda parte di stagione.

I rossoneri saranno impegnati in più competizioni, motivo per il quale è ritenuto necessario dalla società un innesto nel reparto offensivo.

In questo senso i rossoneri continuano a lavorare per Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord.

Nonostante la richiesta del club olandese e la bella prestazione in Champions League contro il Bayern Monaco in cui ha realizzato una doppietta, il Milan non molla la presa.

Milan-Giménez: come stanno le cose

Il Milan ha l’accordo con Santiago Gimenez. La società rossonera, come raccontato nelle scorse ore, stava insistendo tramite il suo agente Rafaela Pimenta ed è riuscita a strappare il sì del giocatore. Ora si tratterà di trovare l’accordo con il Feyenoord, osso duro che ha già fatto muro alla Juventus per Hancko.

Il Feyenoord non vorrebbe cederlo perché lo ritiene importante e insostituibile a gennaio. In questa stagione in tutte le competizioni l’attaccante messicano ha realizzato 15 gol e 3 assist in 18 partite. Il Milan spera che il giocatore e l’agente spingano sul Feyenoord per chiedere di lasciarlo partire.