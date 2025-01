La Juventus di Thiago Motta ha chiuso per Renato Veiga ed è pronta ad accogliere in bianconero il difensore portoghese: ecco quando è previsto il suo arrivo in Italia

Il club bianconero si prepara presto ad accogliere a Torino un nuovo giocatore.

Dopo aver portato in rosa Alberto Costa e Kolo Muani, la Juventus ha chiuso infatti anche l’affare che porta a Renato Veiga del Chelsea.

Per il difensore portoghese classe 2003 sarebbe stato programmato anche l’arrivo in Italia, e dovrebbe iniziare a viaggiare verso Torino già nella giornata di domenica 26 gennaio.

Juventus-Veiga, è fatta. Ma non c’è solo lui per la difesa

Come vi abbiamo raccontato anche negli scorsi giorni, la Juventus era al lavoro per portare in bianconero un nuovo difensore. Il club allenato da Motta ha quindi chiuso per Renato Veiga dal Chelsea, e un suo arrivo in Italia potrebbe già essere previsto nella giornata di domenica 26 gennaio.

Veiga non è però l’unico difensore che orbita attorno alla sfera bianconera. A Torino c’è la volontà di portare in squadra ancora un altro difensore, e tra i nomi emersi negli ultimi giorni ci sono infatti Todibo del West Ham e Kelly del Newcastle.