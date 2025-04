Bologna a un passo dalla storia: la Coppa Italia per certificarsi “grande”

Il Bologna è a un passo dal raggiungimento della finale di Coppa Italia: prima c’è il ritorno di semifinale contro l’Empoli.

Un’intera città guarda in alto: BoSogna. Sì perché bisogna tornare indietro di 51 anni, stagione 1973/74 per ritrovare i rossoblù in finale di Coppa Italia (vinta poi in quell’occasione 5-4 ai calci di rigore contro il Palermo).

Lo 0-3 dell’andata al Castellani ha messo in discesa la strada verso la gara decisiva per il trofeo e il momento di forma della squadra fa pensare a tutto tranne possibili ribaltamenti.

Nessuna gufata, solo una naturale consapevolezza oggettiva di quanto hanno fatto vedere i ragazzi di Italiano. Un gruppo unito, che diverte e si diverte.

Questo Bologna è la versione aggiornata di quello tanto spettacolare di Thiago Motta della passata stagione. Ora non è più una sorpresa e un’eventuale finale di Coppa Italia la certificherebbe tra le grandi del calcio italiano.

90 minuti per il sogno finale: Bologna vuole giocarsi un trofeo

90 minuti separano il Bologna dalla finale di Coppa Italia. I rossoblù sono forti dello 0-3 dell’andata e vogliono centrare l’obiettivo. Italiano può contare su un Riccardo Orsolini tenuto a riposo ma pur sempre decisivo nella seconda parte di gara con un gol “dei suoi”.

“Italiano stava cucinando qualcosa lasciandomi in panchina e l’ha fatto bene”, ha dichiarato il numero 7 nel post partita contro l’Inter. Tra i fornelli e campo, la ricetta è la stessa per un Bologna che vuole gustarsi questo finale di stagione.