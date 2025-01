Chi è Rashford, l’attaccante che piace al Milan

Alla scoperta di Marcus Rashford: chi è l’attaccante che piace al Milan in questo mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio è arrivato e il Milan sta provando a regalare a Sergio Conceicao un attaccante di alto livello come Marcus Rashford. Il club rossonero ha fatto una proposta concreta al Manchester United per un prestito con diritto di riscatto. Ma chi è l’attaccante inglese che i rossoneri vogliono portare a Milano?

Classe 1997, Rashford è nato e cresciuto a Manchester, città in cui ha iniziato a muovere i suoi primi passi sin da giovanissimo. L’attaccante inglese ha sempre giocato nelle giovanili dei Red Devils, con cui ha fatto l’esordio in prima squadra il 25 febbraio del 2016 in Europa League, a soli 18 anni. Dal suo primo ingresso in campo Rashford ha dimostrato subito di avere delle doti tecniche e fisiche fuori dal comune, segnando una doppietta nella sua prima partita da professionista e diventando così il più giovane a segnare in una partita europea con la maglia dello United, battendo un certo George Best.

Una prestazione, quella all’esordio, che ha convinto tutti, compreso l’allenatore Louis van Gaal, che quindi pochi giorni dopo l’ha schierato di nuovo titolare, questa volta in Premier League. Risultato? Un’altra doppietta, contro l’Arsenal.

Numeri da predestinato, che però non sono durati in eterno. Sotto la gestione Mourinho dopo l’arrivo di Lukaku il suo minutaggio è diminuito in maniera drastica, finendo ai margini della rosa. Con Solskjaer le cose sono poi migliorate, tornando così al centro del progetto anche nelle stagioni successive con Ten Hag. Con l’arrivo di Amorim, però, la situazione è di nuovo cambiata, tanto che il giocatore stesso ha annunciato di essere pronto a una nuova fase della sua carriera.

Manchester United, Rashdord e la rottura con Amorim

“Personalmente, sono pronto per una nuova sfida e per i prossimi step – ha detto in una recente intervista –. Quando me ne andrò, non ci saranno rancori. Non riceverete commenti negativi da me sul Manchester United. Sono fatto così“.

Nel corso di questo gennaio potrebbe quindi terminare la storia di Rashford al Manchester United, che lo ha visto fin qui partecipe in ben 426 partite con la maglia dei Red Devils, condite 138 gol e 63 assist.

Il Milan ci prova per Rashford: le sue qualità

Rapidità, forza fisica e un grandissimo tiro: Rashford potrebbe essere un acquisto di livello per la squadra di Conceicao.

In carriera il classe 1997 ha giocato principalmente come ala sinistra, ruolo in cui il Milan ha già un top player come Rafael Leao. L’inglese è però in grado di giocare anche come prima punta, ruolo in cui ha collezionato 59 gol in 152 presenze. Possibile quindi che in caso di acquisto possa essere utilizzato anche al fianco o al posto di Morata.