Pagliari, agente di Maggio: “Può ancora migliorare. Obiettivo Serie A, ma la testa è alla Reggiana”

Silvio Pagliari della BSP Football Agency ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Ci siamo presentati bene quest’anno. In estate è stato cercato anche da altri club di B”

Aggancia la palla. Vede Marco Festa fuori dai pali. E – senza pensarci due volte – calcia in porta dal cerchio di centrocampo. Risultato? Un gran gol. Matteo Maggio continua a incantare Reggio Emilia.

Con la rete realizzata al Mantova, infatti, salgono a due le marcature in campionato del 23enne piemontese. E noi ce lo siamo fatti raccontare dal suo agente, Silvio Pagliari. “Quello realizzato al ‘Martelli’ è solo l’ultimo di una serie di gran gol. Sia a Fermo che a Vercelli ha siglato sempre reti importanti. Dobbiamo ringraziare il direttore Pizzimenti che l’ha voluto a tutti i costi a Reggio. In estate è stato cercato da due o tre club di Serie B“. Ma andiamo per gradi.

Pagliari ci parla di un “ragazzo serio, per bene. Dentro e fuori dal campo. Un calciatore molto tecnico che ha il dribbling come punto di forza. Farà una grande carriera”. Con ampi margini di miglioramento sullo sfondo. “Quando sei giovane devi sempre migliorare. Penso all’anno scorso, quando con Dossena (a Vercelli, ndr) ha lavorato molto sulla fase di non possesso. Sotto questo aspetto è migliorato parecchio”.

Dalla Serie D alla C. Oggi la B con la Reggiana. “Ci siamo presentati bene in questo campionato. Maggio – aggiunge Pagliari – si è potenziato anche sotto l’aspetto fisico, ha messo massa muscolare”.

Pagliari: “Maggio ha potenzialità inespresse. Può diventare un giocatore importante”

Maggio ha fatto registrare un totale di 119 partite giocate in carriera. Una storia ancora tutta da scrivere. Ed è chiaro che i sogni non mancano. “Gli manca una categoria – afferma Pagliari – Mi auguro che, dando continuità alle prestazioni possa arrivarci. Obiettivo Serie A? È normale. Speriamo possa arrivarci. Perché no, in un paio di anni?”.

Ma la testa oggi è solo a Reggio Emilia. Gli occhi al Mapei Stadium e le orecchie rivolte a William Viali. “Abbiamo un percorso ben delineato con la Reggiana. Non abbiamo fatto ancora nulla”. Maggio ha un contratto con il club fino al giugno del 2026: “Sono convinto che se dovesse giocare con continuità – dice Pagliari – potrebbe segnare molti più gol”. I 12 della scorsa stagione non sono un caso. “L’augurio è che l’allenatore gli dia la possibilità di far vedere quanto è forte. Secondo me ha delle potenzialità ancora inespresse, può diventare un giocatore importante”, restando sempre umili.

Con la consapevolezza dei propri mezzi.

Senza mai mollare l’obiettivo.