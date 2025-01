Marcus Rashford rimane il grande obiettivo di calciomercato del Milan.

Il Milan punta in alto e ha individuato in Marcus Rashford il grande obiettivo per il mercato invernale.

Nelle ultime ore, il club rossonero ha avanzato una proposta concreta per il talento inglese ai suoi agenti, cercando di portarlo a Milano con una formula che prevede un prestito iniziale, accompagnato da un diritto di riscatto.

Rashford, attualmente al Manchester United, rappresenta un profilo di alto livello, capace di dare profondità e imprevedibilità all’attacco milanista.

La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e il fiuto per il gol lo rendono un giocatore ideale per il progetto di Sergio Conceiçao.

Il Milan fa sul serio per Rashford

Il Milan fa sul serio per Marcus Rashford: l’attaccante inglese rimane il grande obiettivo del calciomercato rossonero. Proposto un prestito con diritto di riscatto al Manchester United

Tuttavia, il Milan non è l’unico club interessato: anche il Borussia Dortmund sta monitorando attentamente la situazione, pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante inglese.

La strategia del Milan di puntare sul diritto di riscatto, invece del prestito secco. Resta ora da vedere quale sarà la risposta del Manchester United e se il Milan riuscirà a battere la concorrenza del BVB in questa sfida di mercato.