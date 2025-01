Cardinale: “Tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan”

Ecco il primo trofeo dell’era RedBird: le congratulazioni di Cardinale alla squadra

La prima volta non si scorda mai. Per il Milan, il trionfo in Supercoppa Italiana contro l’Inter, coincide con la prima coppa targata RedBird.

Un derby vinto che rende ancora più speciale il primo trofeo della nuova proprietà.

Gerry Cardinale, al termine della gara, tramite Zlatan Ibrahimovic, ha mandato un messaggio a tutta la squadra per congratularsi e incoraggiarla in vista del proseguo della stagione.

Ecco le dichiarazioni del proprietario del club rossonero.

Cardinale: “Godetevi questo momento”

“Congratulazioni per questo straordinario risultato”, ha esordito Gerry Cardinale, “Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi”.

Il proprietario dei rossoneri ha poi proseguito: “La stagione sin qui è stata impegnativa ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento”.

Non solo Cardinale, la gioia di Ibrahimovic

Anche Ibrahimovic ha parlato al club al termine della gara: “Questo trofeo l’avete vinto con sudore, sacrificio e voglia di vincere. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla, è difficile raga… Quando abbiamo iniziato il campionato, vi ho detto che tutto dipende da noi, perché è tutto dentro la testa. Oggi lo avete dimostrato”.

Il dirigente rossonero ha poi proseguito: “Adesso torniamo in Italia, portiamo questa mentalità, recuperiamo punti per essere dove dobbiamo essere”.