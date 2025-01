Ibrahimovic dopo la Supercoppa: “Chi vuole entrare nella storia del Milan deve vincere queste coppe”

Il discorso del dirigente rossonero negli spogliatoi dopo la vittoria nella finale di Supercoppa Italiana

“Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Quello che abbiamo cercato è una reazione: questa (indicando la Supercoppa) è la nostra reazione”. Così inizia il discorso di Zlatan Ibrahimovic negli spogliatoi al termine della finale di Supercoppa Italiana.

Il Milan vince in rimonta il derby contro l’Inter: da 2-0 a 2-3 in meno di 45′.

Theo la riapre, Pulisic e Abraham chiudono i giochi.

Si tratta del primo trofeo dell’era Cardinale, il 50esimo nella storia del Milan.

Milan, il discorso di Ibrahimovic negli spogliatoi

“Prima di parlare, voglio fare i complimenti al mister e al suo staff: in pochi giorni avete fatto un grande lavoro (fa partire l’applauso, ndr). Menomale che avevi febbre, Sergio, se no spaccavi più di un televisore…”. Tra applausi e ironia, Ibrahimovic parte ringraziando e congratulandosi con il suo nuovo allenatore.

“Complimenti anche ai giocatori. Questo trofeo l’avete vinto con sudore, sacrificio e voglia di vincere. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla, è difficile raga… Quando abbiamo iniziato il campionato, vi ho detto che tutto dipende da noi, perché è tutto dentro la testa. Oggi lo avete dimostrato”. Una prova di carattere del club rossonero che ha permesso loro di vincere la Supercoppa, otto anni dopo l’ultima volta.

Ibrahimovic: “Portiamo questa mentalità anche in Italia”

Il dirigente rossonero ha poi proseguito: “Adesso torniamo in Italia, portiamo questa mentalità, recuperiamo punti per essere dove dobbiamo essere. Poi complimenti anche a tutti coloro che erano con noi con la squadra: è anche merito vostro, anche se non siete famosi e in campo, però siete importanti come quelli che giocano”.

“Questo è il Milan, giochiamo per questi trofei: chi vuole entrare nella storia del Milan deve vincere queste coppe“. Così si conclude il messaggio di Ibrahimovic lanciato alla squadra. Ripartire da questa reazione e da questa fame. Anche in campionato.