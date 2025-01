Milan, ora cosa ti attende? Sarà un mese cruciale

Dopo il successo nel derby a Riad, ecco le prossime partite dei rossoneri di Coinceiçao

Il Milan è tornato a Milan (qui le immagini e dichiarazioni) dopo il successo della Supercoppa italiana, ottenuto in rimonta nel derby contro l’Inter.

Primo trofeo dallo Scudetto del 2022, ottenuto dopo appena due partite della guida Sergio Coinceiçao.

Smaltita la gioia per il successo, i rossoneri sono chiamati a tornare a lavoro per concentrarsi sul campionato, per riportare la squadra – citando Ibrahimovic – “Recuperiamo punti per essere dove dobbiamo essere”.

Ma quali sono i prossimi impegni in campionato del Milan? Scopriamoli insieme.

Un mese cruciale per i rossoneri

Il Milan è tornato in Italia. Attualmente ottavo in classifica con 17 partite giocate (due in meno), ha 27 punti, otto in meno rispetto alla Lazio, attualmente quarta.

In questo mese di gennaio si dirà tanto del campionato dei rossoneri, che torneranno in campo sabato 11 gennaio, a San Siro, contro il Cagliari. Quindi, martedì 14, il recupero di campionato, contro il Como in trasferta, alle 18:30.

La settimana del triplice impegno si concluderà il 18 gennaio, all’Allianz Stadium, in una nuova sfida alla Juventus. Il 22 gennaio ripartirà la Champions League, con il Girona che arriverà a Sn Siro. Il 26, sempre in casa, la sfida in campionato al Parma, mentre il 29 la trasferta a Zagabria. Infine, il 2 febbraio, il derby di ritorno in campionato.

Tre settimane con triplice impegno, considerando anche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma del 5 febbraio. Un mese intensissimo per Coinceiçao, iniziato già con un trofeo.