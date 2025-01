Milan, il ritorno in Italia da supercampioni. Calabria: “Un grande punto di partenza”

Il ritorno in Italia dei vincitori della Supercoppa Italiana: le parole dei protagonisti

Milano, sponda rossonera, si risveglia così. Con un derby vinto e una coppa in bacheca in più. La 50esima nella storia del club, per l’esattezza.

I giocatori rientrano da Riad, con il trofeo tra le mani e la medaglia al collo: tra gioia e facce sorridenti i rossoneri arrivano a Malpensa.

Ad aprire la fila c’è il capitano del Milan, Davide Calabria: “L’avevo già vinta ma alzarla da capitano è qualcosa in più: poterlo fare è un sogno che avevo fin da bambino con questa maglia”.

Queste le sue dichiarazioni, il giorno dopo il successo a Riad.

Milan, Calabria: “Possiamo dare continuità”

Il capitano rossonero, all’aeroporto di Malpensa dopo il ritorno in Italia, ha analizzato così la partita: “Differenze tra la vittoria in campionato e questa? Sono tutte e due bellissime. Ieri anche sul 2-0 non era scontato niente: abbiamo messo tutto che avevamo”.

Calabria ha poi aggiunto: “Portare a casa una coppa può dare una spinta in più per poter far bene. dopo il momento complicato degli ultimi mesi possiamo dare quella continuità che è fondamentale”.

Calabria: “Ripartiamo da qua”

Il calciatore del Milan ha espresso anche un parere sul nuovo allenatore Sergio Conceição: “Sicuramente è un grande allenatore, l’ha fatto subito capire con la grinta e con la voglia di fare”.

Calabria ha poi concluso: “Questa Supercoppa è un grandissimo punto di partenza. Ripartiamo da qua”.