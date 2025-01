Il Milan vince la Supercoppa Italiana in rimonta: è 3-2 sull’Inter

Cuore, grinta e volontà: il nuovo Milan di Sergio Conceição si impone sui nerazzurri

Un grande Milan si impone nel secondo tempo sull’Inter di Simone Inzaghi. Dopo l’1-0 firmato Lautaro Martinez allo scadere della prima frazione, cambia tutto nei secondi 45′.

Pronti, via e la partita sembra essersi ulteriormente indirizzata verso una vittoria dell’Inter. Aggancio volante strepitoso di Taremi che mette in buca d’angolo e porta i suoi sul 2-0. Pochi minuti dopo, però, cambia tutto.

Un fallo non fischiato su Asllani a centrocampo e il Milan guadagna una punizione al limite dell’area di cui si incarica Theo Hernandez. Risultato? Gol e partita riaperta.

Con il passare dei minuti il Milan ci crede e Conceição fa cambi iper offensivi che danno il loro frutto. Incursione ancora di Theo sulla sinistra, palla dietro e gol di Pulisic. A deciderla, però, è Tammy Abraham al 93′ su grande assist di Rafael Leao.

Milan, stagione svoltata? Due vittorie su due dopo il cambio in panchina

Ci sono momenti che possono cambiare un’intera stagione. E il cambio in panchina del Milan – fuori Fonseca, dentro Conceição – potrebbe avere questo effetto sulla parte rossonera di Milano. Due vittorie su due, entrambe in rimonta. Prima contro la Juventus, adesso contro i campioni in carica dell’Inter.

Simone Inzaghi e i suoi devono arrendersi davanti a un Milan grintoso che non ha mai perso le speranze, neanche dopo l’1-2 tremendo dell’Inter a fine primo tempo e inizio ripresa. E così i rossoneri alzano il primo titolo stagionale.