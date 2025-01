Prime pagine: “Milan è bellissimo”; “Super Sergio Milan”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 7 gennaio, si concentrano sulla vittoria del Milan nel derby di Supercoppa italiana contro l’Inter

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, martedì 7 gennaio, danno spazio alla vittoria in rimonta del Milan contro l’Inter nella finale di Riad valida per la Supercoppa italiana.

Si tratta del primo titolo in rossonero per Sergio Conceição.

I nerazzurri, invece, perdono la seconda partita in questa stagioni contro il Milan.

Di seguito, riportiamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 6 gennaio 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con il successo del Milan, in rimonta, in Supercoppa Italiana contro l’Inter per 2-3. Decisivo l’ingresso di Leao dalla panchina.

Tuttosport dedica la prima pagina al primo trofeo sulla panchina del club rossonero di Sergio Conceição: dopo solamente due partite, arriva la prima coppa nella sua nuova avventura. C’è spazio anche per il calciomercato: focus sui movimenti di Juventus e Torino.

“Diabolici”: questo il titolo del Corriere dello Sport per il trionfo del Milan a Riad in Supercoppa Italiana contro l’Inter. I rossoneri tornano al successo nella competizione, otto anni dopo l’ultima volta.