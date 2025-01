Inter-Milan, Çalhanoğlu costretto al cambio: cosa filtra

Brutte notizie in casa Inter durante la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

L’Inter di Simone Inzaghi perde uno dei suoi top player durante la finale di Supercoppa. Al 35′ del primo tempo, infatti, i nerazzurri sono stati costretti a svolgere già un primo cambio in mezzo al campo.

Il grande ex della partita Hakan Çalhanoğlu, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio.

Il regista turco è uscito toccandosi l’interno coscia. Secondo le prime notizie che filtrano da Riyad, il numero 20 è stato sostituito al 35′ a causa di un affaticamento all’adduttore destro.

Al suo posto il classe 2002 albanese Kristjan Asllani, entrato con pochissimo preavviso. La partita prosegue in bilico, con tanti duelli fisici in mezzo al campo e nessuna squadra che riesce a prevalere.

Segna Lautaro al 46′: è 1-0

Dopo l’infortunio di Calhanoglu, poi, anche lo spavento per le condizioni di Denzel Dumfries, che ha subito un pestone sul collo del piede prima di tornare in campo e poter continuare. Un primo tempo molto equilibrato, però, non è terminato in parità.

A sbloccarla è forse il giocatore più atteso, ovvero Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, che ha recentemente dichiarato di star attraversando il periodo più difficile della sua vita, ha siglato la rete dell’1-0 all’ultimo secondo utile del primo tempo.

Controllo con il destro, finta di calciare e sterzata verso sinistra, poi tiro con il sinistro sul palo vicino. Theo Hernandez in scivolata e Maignan non possono nulla: è apoteosi nerazzurra alla prima vera occasione per l’Inter.