Roma, Ranieri: “Dovbyk tira poco, giusto far tirare il rigore a lui”

Le considerazioni dell’allenatore giallorosso dopo la trasferta di Bologna

Nella ventesima giornata di Serie A si sono affrontate Bologna–Roma, sfida aperta dal quarto gol in campionato di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga è un ex, in quanto ha disputato la stagione 23/24 con la maglia rossoblù.

Nei minuti a seguire il Bologna l’ha ribaltata grazie ai gol di Dallinga (61′) e Ferguson su rigore, avvenuto 4 minuti dopo. Il 2-2 decisivo è stato realizzato su rigore dopo una serie di episodi confusi (QUI IL RACCONTO).

Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Bologna, Claudio Ranieri ha commentato la prestazione dei suoi calciatori ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le dichiarazioni e i commenti dell’allenatore della Roma.

Le parole di Ranieri

L’intervista post-partita di Ranieri è iniziata così: “Il primo tempo abbiano tenuto sotto controllo il Bologna. Il rigore c’era, sia per loro che per noi, non ho capito le loro lamentele. Hanno dato tutto e sono soddisfatto e contento. Abbiamo avuto la palla del secondo gol e poi subito sulla ripartenza l’hanno fatto loro il gol. Peccato però la squadra non molla e quando si lotta fino in fondo i ragazzi vanno sempre elogiati“.

A seguire ha aggiunto: “La cosa che non mi era piaciuta, soprattutto nel primo tempo, è il fatto che eravamo un pochino lenti e con la palla indietro. Abbiamo ripreso un pareggio importante ma sono dispiaciuto per il ritmo. Mi piace un ritmo più veloce“.

Le dichiarazioni dell’allenatore

Le considerazioni di Ranieri dopo il Bologna: “Ci sono Dybala, Paredes e Dovbyk. Non c’erano gli altri due ed era giusto dare a lui questa responsabilità. Al Girona ne ha segnati tanti. Poi è sempre un terno al lotto”.

In chiusura ha dichiarato: “Dovbyk tira poco in porta e dobbiamo imparare a servirlo anche in velocità perché lui ama andare nello spazio. Io credo che piano piano lo coinvolgeremo sempre di più. I ragazzi ci sono e dobbiamo sempre giocare con determinazione. Questa è la mia filosofia“.