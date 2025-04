L’amministratore delegato del Sassuolo ha parlato della promozione in Serie A, del futuro e non solo: le parole di Carnevali

Una settimana da sogno per il Sassuolo, che nello scorso weekend ha ottenuto la promozione in Serie A con ben cinque turni d’anticipo.

Un grande lavoro da parte dei calciatori, di Fabio Grosso e soprattutto della dirigenza, che la scorsa estate è riuscita a mantenere in rosa tutti i big nonostante le tentazioni del massimo campionato.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club, ha raccontato com’è andata la stagione ai microfoni di Sky Sport.

Innanzitutto la scoperta della promozione: “Quando il Mantova ha pareggiato eravamo davanti alla tv a gioire per il risultato. È stato il primo di tanti momenti di gioia e felicità, ma già il giorno dopo eravamo concentrati sul lavoro. È stata un’annata in cui sapevamo quali difficoltà avremmo dovuto affrontare. È iniziata in maniera complessa, ma siamo rimasti consapevoli dell’obiettivo di riportare la società in Serie A. Ci siamo riusciti con cinque giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato, quindi con umiltà e mantenendo i piedi per terra sappiamo di aver ottenuto qualcosa di grande“.

Sassuolo, le parole di Carnevali

Queste le parole di Carnevali su Fabio Grosso: “Se penso a come abbiamo ricominciato dopo la retrocessione, scegliendo la prima pedina fondamentale, l’allenatore, mi viene da pensare che qui c’è una grande forza societaria. La proprietà lascia lavorare. Non ho mai pensato al cambio allenatore, è stato determinante come tutte le persone di questa società”.

Richieste sui giocatori? L’AD del Sassuolo risponde così: “È giusto succeda perché abbiamo giovani interessanti che siamo riusciti a trattenere la stagione passata. Con delle difficoltà, ma penso adesso siamo stati contenti tutti, sia noi sia loro”.

Carnevali su Berardi: “La nostra volontà è di proseguire insieme”

Sul futuro Domenico Berardi ha spiegato: “Spero la bandiera di Berardi sventoli ancora per tanto tempo. Si parla sempre meno delle bandiere perché ne sono rimaste poche, lui lo è. La nostra volontà è sempre stata quella di continuare. Per il rapporto straordinario che abbiamo, ci siederemo a ragionare con lui per capire quali possibilità ci sono“.

Infine un pensiero alla prossima stagione: “Non vale solo per il Sassuolo ma per chiunque stia in questo mondo. Non ci si può rilassare. Inutile nascondere che stiamo già pensando alla programmazione del prossimo campionato. Concludiamo bene questa stagione e poi ce ne occuperemo. Nel calcio non ci si rilassa mai“.