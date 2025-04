Clima allegro in casa Fiorentina: Commisso suona la fisarmonica

Durante un’allegra cena in quel di Prato, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è esibito con la fisarmonica

L’atmosfera sembra serena in casa Fiorentina nella settimana che deciderà il futuro europeo del club.

Giovedì sera, infatti, a partire dalle ore 18:45 Kean e compagni scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’obiettivo sarà quello di consolidare il vantaggio di una rete raccolto sul Celje nell’1-2 della partita d’andata.

In palio per la squadra vincente un posto in semifinale contro una tra Jagellonia e Real Betis (spagnoli vittoriosi 2-0 nel primo atto).

Mentre Firenze attende il match, il clima appare sereno all’interno della società. Lo dimostrano delle immagini particolari.

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina (Imago)

Fiorentina, Commisso suona la fisarmonica

In vista della gara casalinga di Conference League col Celje, la dirigenza della Fiorentina si è ritrovata martedì sera in una pizzeria di Prato. Una cena fuori porta durante la quale il presidente Rocco Commisso si è esibito suonando la fisarmonica sulle note della canzone “La prima cosa bella”.

Lui che in passato ha già dimostrato di saper suonare il pianoforte, stavolta si è destreggiato con un altro strumento musicale allietando la serata davanti a un pubblico di marca viola. Al tavolo, infatti, erano seduti tra gli altri il direttore sportivo Daniele Pradè, il direttore generale Alessandro Ferrari e l’allenatore Raffaele Palladino.