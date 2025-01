Bologna, Italiano: “Altri punti buttati nonostante una reazione mostruosa”

Italiano, allenatore Bologna (IMAGO)

Le parole dell’allenatore rossoblù dopo il pareggio contro la Roma

Pareggio del Bologna contro la Roma, che ha ripreso la gara con il rigore allo scadere di Dovbyk.

Un 2-2 amaro per come è arrivato, commentato da Vincenzo Italiano nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito i commenti dell’allenatore rossoblù.Le prime parole di Italiano dopo la sfida interna contro la Roma: “Altri punti buttati via e non aggiunti alla classifica dopo una reazione mostruosa al loro gol. Mi dispiace perché non ci si può fare nulla su questo aspetto. Nei minuti finali deve venir fuori la voglia di pensare al risultato. Non all’estetica ma alla sostanza“.

A seguire ha aggiunto: “Poteva essere una classifica bellissima ma grande spirito da parte dei ragazzi. Volevo vedere la loro reazione dopo la sconfitta col Verona. È una squadra dall’età media bassissima ma stiamo buttato via punti importanti“.

L’analisi sulla gara: “Primo tempo siamo stati un po’ lenti nell’avvolgere e cambiare campo. Nel secondo invece, a parer mio, abbiamo avuto la palla del 3-1 e se fossimo riusciti a buttarla dentro sarebbe finita in un altro modo. Amarezza per i punti buttati via ma bella reazione, questa è la strada giusta“.

Sull’aspetto da migliorare: “Dobbiamo concentrarci sui punti e il risultato, che è quello che ossessiona tutti. Poi la squadra reagisce alle difficoltà e ai risultati negativi“.

In chiusura: “Poteva essere una classifica più importante ma rimane la prestazione e l’applicazione di una squadra che quando è concentrata riesce a fare quello che avete visto tutti. Un pizzico di mala sorte ci sporca una grande gara“.