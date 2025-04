Sassuolo, Grosso: “Contentissimo di aver accettato questa sfida. Berardi un trascinatore”

Fabio Grosso, allenatore Sassuolo (IMAGO)

L’allenatore neroverde ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in Serie A

Un’annata super per il Sassuolo, che ha ottenuto la promozione in Serie A con 5 giornate d’anticipo.

I neroverdi hanno dominato il campionato di Serie B dall’inizio alla fine, grazie soprattutto alla permanenza di molti big e dell’ottimo lavoro di Fabio Grosso, alla seconda promozione in carriera.

L’allenatore ex Lione è riuscito ancora una volta a dire la sua nel campionato cadetto, e ora l’obiettivo è quello di confermarsi grande anche in A.

Di questo e non solo ha parlato Grosso ai microfoni di Sky Sport.

Sassuolo, le parole di Grosso

Prima di tutto, l’allenatore ha dichiarato: “Sono stato contentissimo di aver accettato questa sfida perché il Sassuolo ha una società seria, dalla proprietà all’amministratore delegato. Abbiamo dovuto attraversare tutte le difficoltà che questo campionato riserva, ma una volta superate nei modi giusti e con un pizzico di fortuna, siamo stati bravi a entrare in una scia positiva bellissima. Ripetevo da settimana che stavamo facendo benissimo. È una grande soddisfazione da condividere con tutti perché ognuno ha fatto sì che il Sassuolo tornasse in A“.

Poi: “Ho sempre provato a sfruttare le sconfitte iniziali come uno spunto positivo. Il campionato ci metteva di fronte a squadre forti, le sconfitte sono state utili per farci migliorare. Siamo inciampati poco, ma le difficoltà e gli intoppi del percorso sono servite come esperienze”.

Su Berardi, rimasto in squadra lo scorso anno nonostante la retrocessione: “Berardi è tornato con una ferocia e una determinazione bellissime, è stato un trascinatore. In pochissime giornate dopo il rientro è stato decisivo, la cosa più importante che ricordo di lui è la ferocia”.

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo (imago)

“Ora le difficoltà aumenteranno”

Cosa aspettarsi dalla prossima stagione? “Per ora sono focalizzato a finire questo campionato cercando di preparare al meglio quello che verrà, sappiamo ovviamente che le difficoltà aumenteranno in maniera esponenziale”

E infine: “Sarei contento se anche Inzaghi riuscisse a salire in Serie A con il Pisa, perché sta facendo un campionato clamoroso così come lo Spezia. Che vinca il migliore, poi vedremo che Serie A sarà”.