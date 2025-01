Brescia-Sampdoria, Akinsanmiro riceve dei cori discriminatori dai tifosi avversari e reagisce: la ricostruzione

Ebenezer Akinsanmiro, Sampdoria (Imago)

Brutto episodio andato in scena al Rigamonti nella sfida di Serie B

Pareggio sul campo, sconfitta sugli spalti.

Brescia-Sampdoria, scontro importante ai fini della lotta salvezza, si è conclusa 1-1.

L’episodio più rilevante è avvenuto nel primo tempo, e ha avuto a che vedere con tutt’altro che il campo.

Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista dei blucerchiati, ha ricevuto dei cori discriminatori da parte dei tifosi di casa e la sua partita è stata fortemente condizionata.

Cori contro Akinsanmiro: cos’è successo

Intorno alla mezz’ora del primo tempo, il giocatore in prestito dall’Inter è stato bersagliato da alcuni cori discriminatori intonati dai tifosi del Brescia. Poco dopo, al gol del vantaggio siglato da Coda, il centrocampista nigeriano ha esultato sotto la curva di casa imitando il gesto della scimmia in maniera provocatoria, e venendo ammonito di conseguenza.

Qualche istante più tardi il classe 2004 si è anche reso protagonista di una brutta entrata su Dickmann, al limite del cartellino. Al 40′ infine Semplici ha deciso di sostituirlo, evitando altri problemi per sé stesso e per i compagni – in caso di espulsione.