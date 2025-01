Serie B, da Cerri a Pyyhtiä: quanti gol all’esordio

La 21esima giornata del campionato di Serie B ha visto andare in gol diversi ‘nuovi arrivati’

Il calciomercato ha (già) maturato i suoi frutti nella nostra Serie B. Alla ripresa del campionato, infatti, sono ben tre i calciatori che sono riusciti ad andare in gol all’esordio.

E a dirla tutta… non ci hanno messo nemmeno troppo.

Andiamo a conoscere meglio i protagonisti.

A partire da chi, in ordine temporale, ci ha messo meno tempo a sbloccarsi. Vista anche l’ora in cui le due squadre sono scese in campo – Salernitana e Sassuolo, affrontatesi alle 12:30 – partiamo da Alberto Cerri.

L’attaccante 28enne, arrivato in prestito dal Como, ci ha messo 47′ per trovare il suo primo gol con la nuova maglia. Nonostante la rete, però, la formazione di Roberto Breda non è riuscita a ribaltare l’iniziale 2-0 dei neroverdi.

Da Castellammare a Cosenza, ecco Artistico

Da un attaccante all’altro. Sempre italiano, ma più giovane rispetto al collega: parliamo di Gabriele Artistico. L’attaccante 22enne, arrivato in prestito dalla Lazio dopo la parentesi alla Juve Stabia, ha avuto bisogno di appena 10′ per realizzare la sua prima marcatura con la maglia del Cosenza.

Una rete – quella realizzata ai danni del Mantova – che permetterà poi ai ragazzi di Massimiliano Alvini di raccogliere un punto.

Sudtirol, Pyyhtiä si presenta ai tifosi

Ma non è finita qui. Perché anche Niklas Pyyhtiä entra in questa speciale categoria.

Il centrocampista 21enne del Südtirol, arrivato in prestito dal Bologna, ci ha impiegato meno tempo di tutti a realizzare il suo primo gol con la nuova maglia: 8′ esatti, nel corso della gara contro il Catanzaro.