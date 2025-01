Kolo Muani non è stato convocato dal PSG per il match di campionato contro il Saint-Étienne

Chiari segnali dalla Francia, e in particolare da Parigi. Randal Kolo Muani non è stato infatti convocato da Luis Enrique per la sfida di campionato tra il PSG e il Saint-Étienne.

Un messaggio importante, che fa capire dunque come il calciatore francese potrebbe essere ormai prossimo a un eventuale trasferimento.

La Juventus quindi sorride, e resta pronta per un eventuale affondo per cercare di portare a Torino un nuovo attaccante.

I convocati del PSG per la partita contro il Saint-Étienne

Donnarumma, Hakimi, Fabian Ruiz, Goncalo Ramos, Dembele, Asensio, Douè, Vitinha, Lee, Lucas Hernandez, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Zaire-Emery, Beraldo, Safonov, Zague, Tape, Pacho, Arnau Tenas, Joao Neves.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO