I Rangers vincono l’Old Firm: battuto il Celtic per 3-0

I Rangers di Glasgow vincono l’Old Firm contro il Celtic

Un pomeriggio, quello di giovedì 2 gennaio, all’insegna dell’Old Firm. La sfida che mette di fronte i Rangers di Glasgow e il Celtic è la partita più attesa di tutta la Scozia.

Nonostante l’importante distanza in classifica in Premiership in termini di punti, i ragazzi di Philippe Clement – allenatore ex Monaco – si sono imposti per 3-0 a Ibrox, la casa dei Rangers.

Prima della gara di questo pomeriggio, i padroni di casa avevano 36 punti in campionato, ora invece sono saliti a quota 39. Rimane fermo a 50 il Celtic di Brendan Rodgers. L’allenatore nordirlandese ha guidato il Leicester City in più di 200 occasioni tra il 2019 e il 2023.

Ora tra le 2 squadre di Glasgow ci sono 11 punti, ma mancano ancora 14 giornate prima della fine del campionato scozzese.

Com’è andata la partita

Nella 21esima giornata di Premiership si sono affrontati Rangers di Glasgow e Celtic. La gara è stata vinta dai padroni di casa con un netto 3-0, realizzato grazie ai gol di Ianis Hagi (QUI LA NOSTRA INTERVISTA), Robin Pröpper e Danilo.

Il primo gol è arrivato da Hagi, che ha trovato l’angolino basso alla sinistra di Schmeichel con un gran sinistro di prima. L’assist porta la firma di Nicolas Raskin.

I gol della vittoria

La seconda rete, invece, è stata segnata da Robin Pröpper, che ha battuto il portiere danese con una scivolata.

I Rangers hanno chiuso l’Old Firm con Danilo, attaccante brasiliano classe ’99. L’ex Feyenoord ha sfruttato una palla vacante al centro dell’area di rigore del Celtic ha buttato la palla in porta.