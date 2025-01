Inter, Thuram sostituito in via precauzionale: cos’è successo

Marcus Thuram sostituito precauzionalmente durante Inter-Atalanta: l’accaduto

Nella serata di oggi, giovedì 2 gennaio, è iniziata la Supercoppa Italiana.

La prima semifinale è quella tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Poco prima della rete di Dumfries che ha sbloccato la sfida, realizzata al 49′, Simone Inzaghi ha deciso di far uscire dal campo il proprio attaccante.

Marcus Thuram, infatti, è stato sostituito in via precauzionale alla fine del primo tempo della partita contro l’Atalanta a causa di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro.

Problemi per Thuram durante Inter-Atalanta

Piccolo problema quindi per l’attaccante francese, che a fine primo tempo ha lasciato il posto a Mehdi Taremi.

L’allenatore nerazzurro non vuole correre rischi e ha optato per la sostituzione. L’ex Borussia Mönchengladbach è poi tornato in panchina con un po’ di ghiaccio sull’adduttore.

I prossimi impegni dell’Inter

La prima partita di campionato dopo la Supercoppa si giocherà il 12 gennaio, quando l’Inter sarà ospite del Venezia al Penzo.

A seguire i nerazzurri disputeranno due partite consecutive a San Siro: la prima contro il Bologna (mercoledì 15 gennaio), la seconda contro l’Empoli (domenica 19 gennaio).