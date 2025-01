Gol annullato in Inter-Atalanta dopo un check di diversi minuti. Decisivo il fuorigioco di De Ketelaere

Sfortunata l’Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana contro l’Inter, in occasione di un gol annullato dal Var.

La squadra di Gasperini, passata sotto per 2-0 con la doppietta di Dumfries, era riuscita a reagire, trovando il gol del 2-1 con Ederson.

Poco dopo, però, l’azione è stata rivista con un check del Var durato un paio di minuti, che ha portato all’annullamento della rete.

Decisiva una posizione irregolare di De Ketelaere, che aveva prima calciato in porta trovando il salvataggio di Dimarco per poi servire Ederson sul secondo tocco, con poco più di mezzo piede in offside.

Inter-Atalanta, la dinamica dell’episodio

L’Atalanta aveva trovato il gol con Ederson al 72′. Quando i nerazzurri pensavano di aver riaperto la partita, però, è intervenuto il Var, per un possibile fuorigioco sull’azione del gol. E in effetti, questo fuorigioco c’era ed era quello di Charles De Ketelaere. Così, al 76′ è arrivato l’annullamento del gol.

Il fuorigioco del belga era di pochissimi centimetri, con poco più di metà piede oltre alla linea di Bisseck, uomo più arretrato dell’Inter in quel momento.