Sarà rinnovo o addio: la top 10 mondiale dei giocatori in scadenza nel 2025

Virgil Van Dijk, Liverpool (Imago)

Con l’inizio del nuovo anno si apre anche il calciomercato: tutti i giocatori in scadenza il prossimo giugno

Anno nuovo, mese nuovo e – di conseguenza – nuova sessione di calciomercato che si apre.

Gennaio si preannuncia ricco di trattative e colpi di scena, per un mercato potenzialmente più scoppiettante di tutti gli altri inverni.

Non si pensa solo al presente però, ma anche alle opportunità del prossimo futuro. Da oggi infatti i giocatori in scadenza di contratto possono accordarsi con nuovi club con cui unirsi a partire dal prossimo luglio.

Mai come quest’anno la lista dei giocatori prossimi allo svincolo è ricca di top: da Alexander-Arnold a Van Dijk, passando per Salah, Son e Davies.

La top 10 mondiale

Tanti, tantissimi i big in scadenza di contratto la prossima estate. Alcuni hanno già deciso di non rinnovare, altri invece sono in attesa di capire cosa ne sarà del loro futuro. Tra questi ultimi spiccano tre super top del Liverpool: Van Dijk, Alexander-Arnold e Salah. Se per il difensore olandese c’è un’importante possibilità di rinnovare, è un po’ più complicato invece immaginare gli altri due con la maglia dei Reds la prossima stagione. A proposito di Premier League, sono presenti in lista anche Son e De Bruyne. Il sudcoreano dovrebbe rimanere a Londra e si aspetta solo l’accordo, mentre per il 17 del Manchester City tanto dipende dalle proprie condizioni fisiche dopo i tanti stop degli ultimi anni.

Oltre al Liverpool, anche il Bayern Monaco dovrà darsi tanto da fare in questi mesi che portano a giugno. I bavaresi rischiano infatti di perdere Davies, Kimmich e anche Sané. E sempre in Bundesliga il Bayer Leverkusen è certo di salutare Tah: il difensore tedesco ha annunciato di non voler rinnovare, e aspetta una delle big che lo hanno già cercato la scorsa estate. Infine a rappresentare la Ligue 1 c’è David, attaccante del Lille che quasi certamente partirà a 0 e che è seguito anche in Italia.

Mohamed Salah, Liverpool (Imago)

La classifica

Trent Alexander-Arnold – 75 milioni di euro Mohamed Salah – 55 milioni di euro Alphonso Davies – 50 milioni di euro Joshua Kimmich – 50 milioni di euro Jonathan David– 45 milioni di euro Leroy Sané – 45 milioni di euro Heung-Min Son – 38 milioni di euro Kevin De Bruyne – 35 milioni di euro Jonathan Tah – 30 milioni di euro Virgil Van Dijk – 28 milioni di euro

I valori di mercato sono ripresi da transfermarkt.com.