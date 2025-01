Milan, Pulisic recuperato per la Juventus

Buone notizie per il Milan, che potrà contare su Christian Pulisic per la Supercoppa Italiana

Ottime notizie per il Milan dall’infermeria. Sergio Conceiçao potrà infatti contare su Christian Pulisic per la prossima gara, quella del suo esordio sulla panchina rossonera contro la Juventus.

L’americano non gioca dalla partita del 6 dicembre contro l’Atalanta, ma il primo allenamento del Milan a Riyad ha confermato la possibilità di tornare in campo.

Situazione diversa, invece, per Rafa Leao, che è partito al seguito della squadra ma che ha svolto lavoro personalizzato.

Il portoghese punta alla convocazione e ad andare almeno in panchina nella semifinale di Supercoppa, ma è praticamente esclusa una maglia da titolare per lui.

Verso Juve-Milan: Pulisic recuperato, Leao ancora no

Sergio Conceiçao potrà quindi contare su Christian Pulisic per la sua gara d’esordio sulla panchina del Milan. L’americano è tornato disponibile e verrà quindi convocato per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, che si giocherà venerdì 3 gennaio. Da capire se verrà schierato subito da titolare, al rientro dopo quasi un mese di stop.

Al contrario, non sarà di certo tra gli undici titolari Leao. Il portoghese, infortunato dalla gara prima di Natale su campo dell’Hellas Verona, ha saltato l’ultima partita con la Roma e ha svolto lavoro personalizzato. Punterà almeno ad andare in panchina.

I numeri di Pulisic

È una notizia non di poco conto per il Milan quella del recupero di Christian Pulisic, dato l’impatto che l’americano ha avuto in questa prima parte di stagione, venuto a mancare nell’ultimo mese. Il classe ’98 è il secondo miglior marcatore del Milan in stagione, alle spalle di Reijnders, autore di 9 gol sin qui. Pulisic ha segnato già 5 gol con altrettanti assist in campionato, con 3 gol e un assist in Champions League.

La sua mancanza si è fatta sentire nelle ultime quattro partite senza di lui, dopo le quali è arrivato l’esonero di Paulo Fonseca. Ora lo avrà a disposizione Sergio Conceiçao, che spera di partire col piede giusto fin dall’esordio in Supercoppa.