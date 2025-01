L’intervista post partita di Michele Trombetta ai nostri microfoni

Inizia con una sconfitta contro il Giappone la Kings League World Cup Nations dell’Italia, battuta per 3-1.

La prossima partita degli azzurri sarà quindi venerdì 3 gennaio contro la perdente tra Spagna e Argentina e sarà da dentro o fuori.

I nostri potranno contare su rinforzi di spessore come quelli di Emiliano Viviano e del capitano della spedizione, Leonardo Bonucci, grandi assenti di questa prima giornata.

Al termine della prima partita, l’attaccante azzurro Michele Trombetta ha parlato delle prime impressioni sull’esordio ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Trombetta: “Non siamo soddisfatti”

Trombetta ha da poco lasciato la Giana Erminio andando in Serie D al Forlì, anche per poter prendere parte alla Kings League World Cup Nations. Al termine della partita ha commentato così la prestazione della squadra: “Non siamo soddisfatti, potevamo e dovevamo fare meglio. Loro hanno affrontato la partita con molta umiltà, si sono chiusi e ripartendo hanno trovato l’episodio“.

L’attaccante ha poi proseguito: “Van fatti loro i complimenti, noi dobbiamo imparare dalla partita di oggi, perché abbiamo fatto tanti errori che non dobbiamo ripetere assolutamente tra due giorni, perché è da dentro o fuori“.

“Bonucci e Viviano ci daranno tanto. Vinceremo la prossima”

Trombetta ha anche detto cosa potranno dare Bonucci e Viviano, assenti durante la prima partita: “Sicuramente tanto dal punto di vista dell’esperienza, però dovranno integrarsi velocemente perché il tempo è poco e bisogna che le regole vengano assimilate. Noi dobbiamo essere bravi a farli sentire subito parte del gruppo e aiutarli a integrarsi al meglio. Come andrà? Vinceremo“.

Infine, un appello al pubblico di Milano: “Oggi il pubblico ci ha sostenuto, ma era comunque la prima partita, quella che rompe il ghiaccio. C’era un’atmosfera anche leggermente di tensione perché ghiaccio in casa e abbiamo un’aspettativa giustamente alta. Chiediamo ai tifosi di continuare e il 3 di aumentare il supporto“.

A cura di Simone Bianchi e Simone Pagliuca