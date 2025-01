Eventi sportivi e non solo: il 2007 del calcio

Nuovo anno, vecchie abitudini: siamo nel 2025 e ancora una volta si sfogliano gli almanacchi, si ripercorre ciò che è stato e si immagina ciò che sarà.

Nel 2025 del calcio e dello sport, non ci saranno solo eventi importanti, come il nuovo Mondiale per club o la fine della prima edizione della nuova Champions.

Ci saranno anche anniversari importanti, e alcuni “diciottesimi”.

Quali sono gli eventi che nel 2025 diventano “maggiorenni”?

Gli eventi sportivi che diventano maggiorenni nel 2025

Com’era la Serie A all’inizio dell’anno solare 2007? Il campionato era quasi già assegnato: l’Inter di Roberto Mancini aveva già 9 punti di margine sulla Roma seconda. Sergio Pellissier era il bomber del Chievo, Claudio Ranieri e Stefano Pioli si alternavano sulla panchina del Parma; Simone Pepe giocava al Cagliari, in Serie A giocavano Ascoli, Catania, Siena, Livorno, Messina. Ma non Juventus, Genoa e Napoli, che sarebbero state promosse dalla Serie B a fine anno.

Il 2007 del calcio italiano è segnato, purtroppo, anche da due tragedie, le morti di Gabriele Sandri e Filippo Raciti. Quest’ultima porta alla sospensione del campionato per una settimana, e all’adozione di nuove misure di sicurezza.

Non solo calcio: gli altri eventi del 2007

Il CT della nazionale nel 2007 è Roberto Donadoni, che porta gli Azzurri agli Europei. La Champions la vincerà il Milan ad Atene: 2-1 al Liverpool, Pippo Inzaghi protagonista. La Coppa Uefa invece va al Siviglia: secondo successo della sua storia, ne avrebbe vinte altre cinque fino a oggi.

E gli altri sport? In Formula 1 vince Kimi Raikkonen, mentre in MotoGp Valentino Rossi cede il passo a Casey Stoner. Il Giro d’Italia va a Danilo Di Luca, il Tour a Contador. Federica Pellegrini vince le Universiadi, conquista il record del mondo ma ancora non immagina il suo bagno d’oro a Pechino 2008. Ma torniamo ancora al calcio, perché in questo 2005 non compiranno 18 anni solo degli eventi, ma anche molti atleti: tra di loro c’è Lamine Yamal, fresco Golden Boy. Chissà che quest’anno non possa regalarsi qualcosa di ancora più prestigioso.