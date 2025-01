Barcellona, la Liga respinge la mozione per iscrivere Dani Olmo

Dani Olmo-Barcellona: la Liga respinge la richiesta di iscrizione da parte dei blaugrana.

Nuovo capitolo della vicenda di Dani Olmo, che allo stato attuale non potrebbe giocare col Barcellona.

La Liga ha diffuso un comunicato ufficiale che respinge la mozione dei blaugrana.

Come Dani Olmo, anche Pau Victor risulta escluso dalla rosa dei catalani.

Sono ore di lavoro in casa Barcellona per risolvere la situazione.

Dani Olmo, la Liga respinge la richiesta del Barcellona per l’iscrizione in rosa

Continua la “telenovela” Dani Olmo: i limiti di costo imposti dalla Liga impediscono al Barcellona di iscrivere il calciatore, prelevato in estate, nella rosa.

“LALIGA informa che, al 31 dicembre, il Barcellona non ha presentato un’opzione alternativa che, in conformità alla normativa di controllo economico de LALIGA, gli consenta di iscrivere alcun giocatore a partire dal prossimo 2 di gennaio“, si legge sul sito ufficiale della competizione.

Non solo Dani Olmo: anche Pau Victor non è a disposizione di Hansi Flick

Il problema non riguarda solamente Dani Olmo, ma anche Pau Victor. Entrambi non figurano all’interno della rosa blaugrana sul sito de La Liga.

Non ha funzionato, al momento, la promessa di vendere i palchi VIP dello stadio per ottenere le garanzie economiche necessarie per l’iscrizione. Da vedere dunque quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore, tenendo in considerazione che anche la giustizia ordinaria ha rigettato le mozioni del Barcellona in due occasioni.