Gasperini: “Inter squadra più forte, ma vogliamo vincere”

Vigilia di Supercoppa per l’Atalanta a Riyadh: parla Gasperini.

Non solo Inzaghi: anche Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia della Supercoppa.

Nella serata di giovedì 2 gennaio, l’Atalanta sfiderà l’Inter nella prima delle due semifinali in programma.

Per la prima volta, i bergamaschi partecipano a questa competizione.

In campionato, le due squadre si sono incontrate ad agosto: vittoria netta dell’Inter di Inzaghi (4-0).

Inter-Atalanta, le parole di Gasperini alla vigilia

“Dopo la striscia di risultati in campionato ed essere in alto è una partita importante, anche se è diversa rispetto a quelle del campionato. Sarà diversa, è una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un’eliminazione secca e va vista con un’ottica diversa“, comincia Gasperini. Che poi esamina i motivi delle difficoltà della sua squadra negli ultimi match contro l’Inter: “Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l’Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due partite, rimanere in gara un po’ più a lungo, l’Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio“.

Delle quattro partecipanti alla Supercoppa, l’Atalanta è l’unica ad aver centrato un successo europeo negli ultimi anni: “Le squadre in italiane in Europa erano assenti come vittorie da tanto tempo. Averlo fatto noi, soprattutto per il percorso fatto in Europa League, con un percorso competitivo, è stato motivo di grande orgoglio e anche un punto importante per il nostro percorso“.

“Zaniolo titolare con l’Inter? Non ho ancora deciso”

Sulla novità della “trasferta” in Arabia Saudita: “Abbiamo visto questa città iper moderna che non ci aspettavamo, è una competizione nella quale entreremo nelle prossime ore: giocata così, lontano da casa e da tutti i tifosi, è un po’ strana. Entreremo nell’ordine di idee mano mano che ci avviciniamo, è una competizione molto importante ma domani è una semifinale: per noi sarà importante anche rientrare in campionato quando giocheremo con Juventus, Udinese e Napoli in una settimana. Domani serve per raggiungere il trofeo, ma anche testare quanto questa squadra è competitiva, anche in ottica campionato. Poi diventerà anche più importante il risultato“.

Gasperini si è soffermato poi sulle scelte di campo, in particolare sulla possibilità di schierare Zaniolo titolare: “Non ho ancora deciso, non c’è solo lui: ci sono Brescianini, Samardzic, Scalvini. In funzione del campionato abbiamo bisogno di avere più giocatori competitivi, perché incontreremo altre squadre di alto valore“. Infine sul valore dell’Atalanta anche a livello internazionale: “Nel 2024 abbiamo fatto tre finali: Coppa Italia, Europa League, Supercoppa europea. Giocare questo tipo di partite dà prestigio al club, valore ai giocatori, soddisfazione a tutti noi. Sono partite molto viste nel mondo, nelle quali vuoi fare bella figura ed essere competitivo al massimo. Per noi è importante essere qui, sarà ancora più importante vincere“.