Vigilia di Inter-Atalanta di Supercoppa: le parole di Inzaghi in conferenza stampa.

Manca sempre meno all’inizio della seconda edizione a 4 squadre della Supercoppa italiana.

La prima semifinale, in programma giovedì sera a Riyadh, vedrà sfidarsi Inter e Atalanta.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia.

L’Inter ha vinto le ultime tre edizioni della competizione.

La conferenza di Inzaghi alla vigilia di Inter-Atalanta

“Gli obiettivi del 2025 sono gli stessi identici di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, rappresentiamo l’Inter e dobbiamo puntare sempre al massimo“, comincia Inzaghi. “In questo momento è cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino è quello che comincerà domani sera, una Supercoppa che rappresenta tanto per noi e che vogliamo vincere“. Sulla sfida contro l’Atalanta: “Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso, sia in campionato che in Champions. Il più grande traguardo dell’Atalanta, al di là dell’Europa League vinta l’anno scorso, è essere da anni ai massimi livelli. Per noi sarà difficilissima come lo sono sempre state tutte le partite con l’Atalanta, ci vorrà una grande Inter di fronte a un’avversaria che sta molto bene“.

Inzaghi ha proseguito: “Noi siamo in un ottimo momento, però sappiamo che le insidie sono dietro l’angolo. Abbiamo qualche difficoltà a livello numerico per quanto riguarda i difensori, sono rimasti a casa Acerbi e Pavard che speriamo di recuperare nella prima metà di gennaio. Abbiamo a casa anche Di Gennaro che ha avuto un problema alla mano, gli altri stanno qui e stanno bene, domani cercheremo di mettere in campo una formazione competitiva“.

“I precedenti non vanno in campo”

Inzaghi si è soffermato dunque sul valore della Supercoppa: “Un obiettivo molto grande, siamo detentori del titolo da tre anni. Vogliamo giocare una grande gara per andare in finale, ma sappiamo che altre tre squadre hanno lo stesso obiettivo dell’Inter: ci saranno difficoltà già a partire da domani, affrontiamo una squadra che in questo momento è in testa alla classifica della Serie A“.

Infine sulle precedenti sfide contro la squadra di Gasperini: “I precedenti non vanno in campo, non portano punti e sappiamo che quest’anno ci siamo incontrati a mercato ancora aperto. L’Atalanta aveva tante defezioni, da quella partita in poi ha fatto tre mesi e mezzo ottimi in tutte le competizioni. Ci conosciamo, abbiamo giocato tante volte contro: è un’ottima squadra fisica con tante qualità“.