Il messaggio di auguri per il nuovo anno di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Aurelio De Laurentiis torna a parlare, e lo fa tramite il suo profilo X.

Il presidente del Napoli ha voluto affidare ai social il suo augurio di un buon 2025.

Pensiero rivolto ai traguardi sportivi degli azzurri nella seconda parte di stagione.

Con un obiettivo in particolare, fissato “al ribasso” rispetto alla classifica attuale.

Napoli, il messaggio di De Laurentiis ai tifosi. Il presidente fissa l’obiettivo

“Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato“.

Così si è espresso Aurelio De Laurentiis su X: un augurio a tutto il “mondo Napoli” con anche un pensiero al campo e ai risultati sportivi, mentre la squadra di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Fiorentina nell’ultima di andata.

Il pensiero di Conte

Parole che seguono quelle dello stesso Conte, che pochi giorni fa si era espresso in merito allo stesso tema in modo un po’ diverso: “Non firmo per un obiettivo minimo“, aveva detto in conferenza stampa alla vigilia del Venezia e anche ai microfoni di Dazn nel post partita.

“Voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia“, aveva detto scherzando l’ex allenatore della Juventus e dell’Inter.