Ligue 1: i 5 giovani da tenere d’occhio nel 2025

I 5 giovani da tenere d’occhio in Ligue 1 nel 2025.

Si avvicina il nuovo anno e la lista dei buoni propositi viene rinnovata. Tutti i calciatori sperano che questo sia il loro anno, soprattutto i più giovani, che forse stanno ancora cercando la loro strada.

Tra questi però alcuni stanno già spiccando nei vari campionati europei. In Ligue 1 cinque giovani giocatori in particolare saranno da tenere d’occhio nel 2025. Andiamo a conoscerli insieme.

Per questa prima parte di stagione non si può non nominare Malick Fofana. L’attaccante del Lione vanta 7 gol e 3 assist tra Ligue 1 ed Europa League. Dopo aver passato tutta la carriera in Belgio con il KAA Gent, con cui ha collezionato 9 gol e 10 assist in 77 presenze, è poi arrivato in Francia.

Nel 2024 ha impressionato tutti durante il match contro il Glasgow Rangers dello scorso 3 ottobre. Il classe 2005 non solo ha segnato due gol ma ha anche fornito un assist a Lacazette. Una serata da incorniciare.

Ligue 1, attenzione a George Ilenikhena e Désiré Doué

Non è da sottovalutare anche il giovane debuttante Désiré Doué. L’attaccante francese ha esordito in Champions League con la maglia del PSG sin dalla prima partita. Il classe 2005 non è entrato in campo solo nel match contro il Bayern Monaco in questa prima parte di stagione. Fondamentale la sua presenza contro il Salisburgo: per lui assist e gol in pochi minuti.

Parlando ancora di Champions League, non possiamo dimenticare George Ilenikhena. Il classe 2006 si è messo in mostra nel match con il Barcellona. Il gol al 71′ decide la prima partita della fase a gironi del Monaco. I blaugrana sono stati vittima dell’attaccante nigeriano anche la stagione precedente quando vestiva ancora la maglia del Royal Antwerp. Al 92′ infatti Ilenikhena aveva deciso il match segnando la rete del 3-2 finale.

Ligue 1, dal Lille al Monaco: le storie di Fernandez-Pardo e Ben Seghir

Facciamo un salto in Belgio: 1.88 m di altezza, punta centrale e un passato nel KAA Gent. Di chi stiamo parlando? Di Matias Fernandez-Pardo. La scorsa estate era stato un nome richiesto sul mercato. Anche Lazio e Roma avevano puntato gli occhi sull’attaccante. Il classe 2005 ha poi scelto il Lille e fa già ben sperare i tifosi con i suoi assist. Basta pensare a quello fornito nella partita di Champions League contro il Bologna. Partenza dalla sinistra, inserimento in area, dribbling e assist perfetto per Mukau che segna la rete decisiva.

Infine occhi puntati anche su Eliesse Ben Seghir. Sul suo cuore ci sono solo il bianco e il rosso del Monaco. Il classe 2005 infatti non si è mai spostato dalla capitale monegasca. Con i francesi ha collezionato in questi anni 20 gol e 10 assist in quasi 70 presenze. Un vero e proprio atto d’amore quando ormai le bandiere nel mondo del calcio sono sempre più rare.