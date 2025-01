Le parole del centrocampista dell’Inter Mikhitaryan alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta

In vista della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan ha detto: “Mi aspetto un anno di successi per l’Inter, ripetersi e fare quello che abbiamo fatto nel 2024 che è stato un anno bellissimo. Dobbiamo continuare a vincere trofei per questo club. Siamo qua per vincere la Supercoppa“.

“C’è sempre spazio per migliorare, stiamo provando a fare quello che facevamo la fine della stagione scorsa giocando un calcio meraviglioso – ha continuato -. Ultimamente stiamo facendo quello che tutti si aspettano, speriamo di mantenere il livello. L’Atalanta sa giocare a calcio, una squadra molto difficile da affrontare. Dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile, fare il nostro gioco e creare problemi”.

Sull’Atalanta ha poi aggiunto: “Ovviamente la gara di domani sarà molto importante, sappiamo che l’Atalanta sta giocando molto bene ultimamente. Cercheremo di giocare al meglio per vincere, è molto importante per noi continuare a vincere a partire dalla Supercoppa. Faremo del nostro meglio“.

Nell’ultima sfida contro la squadra di Gasperini, però, i nerazzurri hanno vinto 4-0: “Parliamo di una partita giocata quattro mesi fa, siamo cambiate entrambe. Loro hanno vinto tante partite in fila e anche noi, che all’epoca non penso fossimo al top. Stiamo dimostrando un livello altissimo, quello della scorsa stagione: ci aspetta una partita difficile, speriamo di giocare come sappiamo giocare”.

Inter, obiettivi per il 2025 e futuro: le parole di Mkhitaryan

Sui suoi obiettivi per il 2025: “Vincere tutto il possibile”.

Possibile trasferimento in Arabia Saudita? “Sto seguendo, anche se non troppo. Ci sono tanti miei ex compagni e amici che giocano qui. Per quanto riguarda il futuro, ho un contratto con l’Inter e vedremo cosa succederà a fine stagione, ma sono contento di giocare all’Inter“.

Le parole su Conceicao

Il Milan ha invece esonerato Fonseca e chiamato sulla panchina Sergio Conceicao.

Sul nuovo allenatore rossonero il centrocampista armeno ha detto: “Voglio parlare dell’Inter e non del Milan perché non è roba mia. Dobbiamo vincere la partita di domani, parlare di loro non è giusto perché non li conosciamo. Sono un giocatore dell’Inter e non del Milan, mi interessano le cose che riguardano l’Inter”.