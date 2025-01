Il 2025 del calcio: tutti gli eventi attesi nel nuovo anno

Il calcio non si ferma: niente soste in Serie A e sta per arrivare anche la Supercoppa.

Intanto però, come a ogni Capodanno, è tempo di dare un occhio al calendario dei principali eventi in programma nei prossimi 365 giorni.

Dal Mondiale per Club alle qualificazioni per i Mondiali: gli appuntamenti del 2025 sono tanti e riguardano sia i club che le nazionali.

Senza dimenticare la Champions e la Nations League: scopriamo in ordine cronologico tutto quello che c’è da sapere sul 2025 del calcio.

Gli eventi calcistici del 2025: la prima parte dell’anno

Si comincia subito, anzi domani: dal 2 al 6 gennaio si vola a Riyad per le final four della seconda edizione “allargata” della Supercoppa Italiana. Le semifinali saranno Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Sempre a gennaio si svolgeranno le ultime giornate della League Phase di Champions ed Europa League. A febbraio, ecco i playoff, a cui potrebbero partecipare anche alcune italiane. Dimentichiamo qualcosa? Ovviamente no: dal 2 gennaio al 2 febbraio è tempo di calciomercato.

Si va avanti a marzo con i quarti di finale di Nations League: sarà (di nuovo) Italia-Germania. Il risultato determinerà: la composizione dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 e la sede delle final four di Nations. Sempre a marzo, ecco gli ottavi di Champions League e delle altre coppe europee per club. Competizioni che entrano nel vivo in primavera, con gli ultimi turni dell’eliminazione diretta. I club dovranno fare i conti con un calendario più denso del solito, proprio nelle settimane in cui si svolge anche il rush finale dei campionati nazionali.

La novità Mondiale per Club: il calendario degli appuntamenti del nuovo anno

In estate torna il calciomercato e arrivano le semifinali e la finale di Nations League. Soprattutto, il 15 giugno comincia un torneo nuovissimo: il Mondiale per Club a 32 squadre. Per l’Italia ci sono Inter e Juve, si gioca negli Stati Uniti. Attenzione: per un mese (la finale è il 13 luglio) si prospettano notti insonni, visti gli orari d’inizio delle partite.

Ad agosto ricominciano i campionati e le coppe, ma negli stessi giorni l’Italia tornerà a ospitare un grande evento UEFA: il 13 agosto, al Bluenergy Stadium di Udine, si gioca la Supercoppa europea. Un mese dopo, un appuntamento importante per gli Azzurri di Luciano Spalletti: a settembre comincia il percorso di qualificazione a USA-Messico-Canada 2026 (proseguirà poi tra ottobre e novembre). L’obiettivo è tornare a disputare la fase finale di un campionato mondiale dopo 12 anni.