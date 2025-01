Atalanta, la probabile formazione contro l’Inter in Supercoppa

La probabile formazione dell’Atalanta per la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter.

Primo impegno del 2025 per l’Atalanta che si gioca subito la possibilità di vincere un trofeo.

I bergamaschi saranno infatti impegnati nella semifinale della final four del torneo contro l’Inter. Gara secca e la vincente affronterà una tra Juventus e Milan.

Gian Piero Gasperini dopo aver vinto l’Europa League la scorsa stagione, proverà a portare un altro trofeo a Bergamo.

Per farlo nessun turnover ma in campo giocherà la migliore formazione possibile, che non avrà però Cuadrado. Il colombiano non è partito per l’Arabia Saudita per via di un infortunio muscolare.

La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Inter in Supercoppa italiana

Zaniolo potrebbe partire titolare nel reparto offensivo, ma Gasperini valuta anche l’opzione di schierare Pasalic come falso nove. In tal caso, Brescianini potrebbe essere impiegato sulla fascia sinistra.

ATALANTA (3-4-3), la probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini