Inter, la probabile formazione contro l’Atalanta in Supercoppa

La probabile formazione dell’Inter in vista della semifinale di andata di Supercoppa italiana contro l’Atalanta

Niente Serie A per Inter, Atalanta, Juventus e Milan in questo fine settimana. Le quattro squadre saranno infatti impegnate a Riyad nella Supercoppa italiana.

I nerazzurri di Simone Inzaghi si preparano a sfidare l’Atalanta, semifinale in programma giovedì 2 dicembre alle 20:00 alla Kingdom Arena.

L’allenatore dell’Inter in conferenza stampa ha confermato l’importanza della competizione: “Gli obiettivi del 2025 sono gli stessi identici di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, rappresentiamo l’Inter e dobbiamo puntare sempre al massimo. In questo momento è cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino è quello che comincerà domani sera, una Supercoppa che rappresenta tanto per noi e che vogliamo vincere“.

“Un obiettivo molto grande, siamo detentori del titolo da tre anni. Vogliamo giocare una grande gara per andare in finale, ma sappiamo che altre tre squadre hanno lo stesso obiettivo dell’Inter: ci saranno difficoltà già a partire da domani, affrontiamo una squadra che in questo momento è in testa alla classifica della Serie A“, ha continuato.

Inter, la probabile formazione contro l’Atalanta

Ma come scenderanno in campo i nerazzurri? Spazio al consueto 3-5-2, con Sommer tra i pali e Bisseck, De Vrij e Bastoni a comporre la linea di difesa. Ancora assenti Pavard e Acerbi, non convocati. Larghi sulle fasce pronti Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco pronti Thuram e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi

Dove vedere Inter-Atalanta in tv e in streaming

La partita tra Inter e Atalanta andrà in scena giovedì 2 gennaio alle 20:00 e sarà visibile in diretta tv su Canale 5.

In streaming la partita sarà invece trasmessa su Infinity+.