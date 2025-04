Le dichiarazioni della madre del calciatore francese dopo gli insulti ricevuti sugli spagli del Parc des Princes

Ricordate gli striscioni offensivi dei tifosi del Paris Saint Germain riservati all’ex Rabiot e alla madre Rabiot nel giorno del suo ritorno al Parc des Princes da avversario? Veronique è tornata a parlare di quanto accaduto a RMC Sport.

“C’è un sistema giudiziario a due livelli, ci sono ancora doppi standard. Le sanzioni devono essere severe e rispettate. La situazione negli stadi sta peggiorando”. La decisione della lega francese di chiudere solo parzialmente il Settore Auteuil dello stadio non è ben accolta dalla madre del centrocampista francese.

“La gente non vuole più andarci con i bambini piccoli perché l’ambiente è diventato offensivo e degradante. I giocatori e le loro famiglie sono stanchi di essere attaccati”.

Durante la gara, il calciatore era stato riempito di fischi e preso di mira con striscioni e offese pesanti sugli spalti dello stadio: “La passione non ha età, p****a di madre in figlio”; “Lealtà per gli uomini, tradimento per le p****e. Tale madre, tale figlio!”. Oppure: “Véro, chi è il suo vero padre? Déhu, Fiorèse, Cana o Heinze?”.

Insulti alla famiglia Rabiot, il comunicato del Marsiglia

Attraverso un comunicato ufficiale, il club aveva espresso la sua ferma condanna verso gli striscioni e i cori offensivi uditi sugli spalti, sottolineando come simili episodi non possano essere tollerati nel mondo del calcio.

“L’Olympique de Marseille condanna con la massima fermezza gli striscioni esposti e i cori offensivi, razzisti e discriminatori uditi ieri sera sugli spalti del Parc des Princes durante la partita contro il Paris Saint-Germain. Gli attacchi personali rivolti in particolare ad Adrien Rabiot e alla sua famiglia sono spregevoli e inaccettabili. Il club, desideroso di esprimere tutto il suo sostegno e la sua solidarietà al centrocampista e ai suoi cari, annuncia di unirsi alla denuncia presentata contro ignoti dalla famiglia di Adrien Rabiot”. Il comunicato si era così concluso: “L’OM desidera ribadire ancora una volta che continuerà ad essere intransigente e inflessibile contro qualsiasi commento offensivo nei confronti del suo Club, della sua dirigenza, dei suoi dipendenti o dei suoi sostenitori”.