L’intervista dell’attaccante della Roma, Matias Soulé, nell’intervista a “La Stampa”: sfida alla Juventus, sua ex squadra

In occasione della 31ª giornata di Serie A, domenica 6 aprile andrà in scena allo stadio Olimpico una delle sfide più belle del nostro campionato, quella tra Roma e Juventus.

Gara che vedrà scendere in campo diversi ex delle due formazioni, come l’argentino Matias Soulé.

Con l’assenza di Paulo Dybala, altro ex che non sarà della partita a causa di un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, potrebbe essere proprio l’ex Frosinone a scendere in campo.

Della gara e della sua esperienza in bianconero ha parlato il calciatore giallorosso in un’intervista per “La Stampa”.

Roma, le parole dell’ex Juventus Matias Soulé

“Roma-Juventus sarà per me una partita davvero speciale: ho passato cinque anni in bianconero. Poi sarà determinante anche per la classifica e per un posto in Champions“, ha esordito Matias Soulé nella sua intervista. Che ha poi detto: “Il percorso alla Juve mi ha aiutato a crescere molto. Dalla Primavera alla Prima squadra si notava la differenza, ma giocando in Serie C si migliora molto fisicamente e tecnicamente“.

Sull’addio in bianconero ha invece dichiarato: “Al Frosinone ero di proprietà della Juventus. Durante il mercato di gennaio volevano cedermi per incassare soldi, forse a una squadra araba. La trattativa non si è concretizzata ma sapevo già durante il ritiro che sarei dovuto andare via“.

Esultanza

Su Thiago Motta, l’ex Juventus ha poi detto: “Quando l’ho conosciuto scherzava molto con me. Mi chiedeva di restare, ma sapevamo entrambi la situazione quale fosse. Nessuno si aspettava questo suo epilogo, soprattutto vedendo quello che ha fatto con il Bologna l’anno scorso. Purtroppo però questo è il calcio“.

Per concludere sull’eventuale esultanza in caso di gol: “Non ci ho pensato, vedremo. Di solito non esulto. Con chi vorrei scambiare la maglia? Con Nico Gonzalez, mio connazionale. Parlo ancora con qualche giocatore della Juve. Vendetta? Non ho nulla da prendermi, ora penso solo alla Roma“.